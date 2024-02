Con Pro Brixia imprese in Arabia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Missione bresciana alla fiera dell’edilizia inSaudita. Pro, azienda speciale della Camera di commercio presieduta da Roberto Saccone (foto), organizzerà e coordinerà la partecipazione di 6bresciane in un’area complessiva di 66 metri quadrati alla fiera The Big 5 Construct Saudi - Fiera internazionale dei prodotti per l’industria edile ed il comparto termoidraulicosanitario, in programma a Riyadh da ieri, lunedì 26 febbraio, al 29. Alla collettiva partecipano le aziende Becchetti Angelo Bal di Lumezzane, Bampi di Lonato, Bonomini srl di Borgosatollo, Pentagono Rubinetterie srl di Gussago, G.B.M. Building Equipments Srl di Porzano di Leno e Manital Srl di Gavardo. Lo scopo primario della tappa saudita della manifestazione è promuovere gli obiettivi di “Vision 2030”, il quadro strategico promosso dalle autorità ...