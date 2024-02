Compreresti questa Fiat Panda?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lasi prepara a cambiare ancora, scrivendo un nuovo capitolo di una storia che è iniziata più di quaranta anni fa. A luglio del 2024, in occasione dei 125 del marchio torinese, verrà svelata la nuovadi cui si può avere un'anticipazione piuttosto veritiera osservandoconcept car dipinta di rosa. Ladi quarta generazione sarà molto più grande del modello attuale: la lunghezza, infatti, sarà intorno ai quattro metri e sarà disponibile sia in versione 100% elettrica che con un powertrain ibrido. Accanto a lei, laattuale continuerà la sua carriera ancora per qualche anno ma cambierà nome, diventando Pandino e continuando a puntare sulle motorizzazioni mild hybrid che hanno avuto molto successo negli ultimi anni. Tutte le ...