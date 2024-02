Como | due cani abbandonati e legati ad un albero nel bosco | recuperati dall’Ats e dall’Enpa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Capiago Intimiano (), 27 febbraio 2024 – È stata fondamentale la segnalazione di un cittadino che nella notte di sabato ha avvertito l’Enpa e l’Ats dopo essersi accorto che dueerano statia una pianta: isono stati trovati spaventati e e uno di loro aveva la bava alla bocca. Di taglia media, una incrocio border e una incrocio setter, erano state abbandonate sotto la pioggia, di notte, a Capiago, nelverso località Campaccio. Il ritrovamento e il recupero dei Ats Insubria Una delle due è riuscita a liberarsi, ma è rimasta comunque in zona, vicina al compagno di sventura. Il cittadino ha contattato immediatamente l’accalappiadi Ats Insubria, che ha visto il coinvolgimento in prima persona di Marco Marelli, presidente di ...

Cremona, 5 febbraio 2024 – Addio a Giacomo Losi , storico capitano della Roma , originario di Soncino, in provincia di Cremona. Losi è Morto domenica sera, ... (ilgiorno)

Sembra che l’opinione internazionale non aprioristicamente nemica di Israele si stia assestando su una precisa opzione politica di una “reazione ... (nicolaporro)

Como , 17 febbraio 2024 – Sono corsi dietro ad un animale selvatico e sono finiti in una scarpata profonda sei metri. Fortunatamente non si sono fatti nulla, ... (ilgiorno)

Rubano il furgone del panificio, ma la portiera è aperta: i carabinieri li rintracciano seguendo i panini caduti in strada: Per rintracciare i ladri di un furgone, i carabinieri della Compagnia di Como hanno seguito tante michette cadute dal mezzo in fuga. E’ accaduto a Lipomo, dove due ragazzi hanno “commesso una bravata” ...milano.repubblica

Pronostico Lecco-Como pronostico special gratis, probabili formazioni e risultato esatto: Pronostico Lecco-Como 27 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita Il Lecco ha interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive nell’ultima partita in casa della Ternana.betitaliaweb

Como, in pieno centro minaccia un 15enne con il taglierino alla gola: denunciato 16enne: Nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, una volante della Polizia è stata inviata in via Caio Plinio a Como a seguito della chiamata giunta al 112 da parte di un 15enne marocchino regolare e residente a ...comozero