Colpo gobbo a casa Bondo Il calciatore derubato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) La prima volta, il 20 gennaio, nel mirino era finito un portiere del Monza. Ilsua però era sfumato e i ladri se ne erano dovuti andare a mani vuote. Ma non domenica, nella villa del centrocampista francese Warren, a Concorezzo, dove invece sono riusciti ad arraffare vestiti firmati per 20mila euro. Il ritorno in Brianza per lui non è stato dei più felici. Un’operazione senza disturbo, nella residenza delnon ci sarebbe l’allarme, e lui era assente, in trasferta nel fine settimana, per la partita contro la Salernitana. Campo libero, dunque, per il commando. Al rientro, l’amara scoperta: il, che ha subito sporto denuncia, ha trovato la cabina armadio a soqquadro, disordine dappertutto fra il guardaroba e la camera da letto ed è scattata la chiamata ai ...