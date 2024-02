Collovati | «Uno tra Chiesa e Allegri deve andarsene dalla Juve»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le parole di Fulvio, ex giocatore, sul futuro di Federicoe Massimilianoallantus Fulvioha parlato a Rai Sport del futuro di Federicoe Massimilianoallantus. PAROLE – «Serimarrà in panchina sono sicuro che verrà messo sul mercato. Lo farei anch’io. I numeri sono numeri eha fatto 5 gol. In rapporto a quanto è stato pagato ha dato poco. Se latroverà qualche squadra inglese disposta a spendere lo darà via per rientrare della spesa fatta. E’ un giocatore che finora ha deluso le aspettative». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

