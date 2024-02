Colera sulla nave da crociera alle Mauritius | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 febbraio 2024) Unadacon 2mila passeggeri a bordo è stata bloccata per 24 ore al largo delleper sospetta epidemia di. Proprio poco fa, è avvenuto il via libera per l’attracco, però, perché la sospetta epidemia disi è rivelata essere una banale gastroenterite. LadaNorwegian Dawn si era vista negare il permesso di attraccare a Port Luis ma, per fortuna, l’allarme è rientrato dopo circa 24 ore. Diversi passeggeri avevano lamentato lievi sintomi di mal di stomaco e 15 di questi erano finiti in isolamento per sospetto contagio. Le autorità, però, hanno accertato che non si tratta di epidemia dima di semplice gastroenterite. I 15 passeggeri infetti rimangono comunque in isolamento a causa delle loro ancora ...