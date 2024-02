Colera | quali sono i sintomi e come si trasmette

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una nave da crociera è stata bloccata per 24 ore al largo delle Mauritius per una sospetta epidemia a bordo, poi rivelatasi una gastroenterite. Ecco cosa c’è da sapere

Colera, cos'è, quali sono i sintomi e dove è ancora diffuso nel mondo: Secondo l'Oms, nel 2023 si sono registrati casi in almeno 30 Paesi, con migliaia di vittime a causa delle scarse condizioni igieniche Il Colera è un’infezione acuta trasmessa dal batterio Vibrio ...tg24.sky

Rischio Colera sulla nave da crociera alle Mauritius, bloccata per sospetta epidemia: passeggeri in quarantena: I passeggeri di una nave da crociera sono stati costretti alla quarantena al largo delle coste di Mauritius per il timore di un'epidemia di Colera a bordo.notizie.virgilio

Discriminato e squalificato. "Molto triste sentirsi dire la frase “Napoli Colera“ da un ragazzo di 15 anni»: "Voglio chiarire subito una cosa: ho sbagliato a reagire dopo quel “Napoli Colera“ nei miei confronti, e probabilmente avrei fatto meglio a stare zitto. Ma credetemi, è inaccettabile che nel 2024 ci s ...ilgiorno