Coldiretti Caserta | soddisfazione per sanzioni Ministero a Lactalis

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024). C’èda parte della Federazione didellaper la decisione dell’Ispettorato deldell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha comminato la prima sanzione a carico di Italatte, società controllata dalla multinazionale francese, per aver violato il decreto legislativo n.198 dell’8 novembre 2021, sui prezzi del latte, acquistato dalla società a prezzi inferiori ai costi di produzione. Come spesso capita in casi simili, una decisione così importante a livello nazionale nasce da segnalazioni e denunce partite dalle federazioni provinciali di. Lo ricorda il direttore di, Giuseppe Miselli, che sulla vicenda ha lavorato in maniera continua per molti ...