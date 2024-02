Coldiretti Caserta | agricoltori e allevatori casertani in protesta a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024). Erano quaranta i soci della Federazione di, accompagnati dal presidente, Enrico Amico, e dal direttore, Giuseppe Miselli, presenti ieri, lunedì 26 febbraio, a. La manifestazione promossa dall’associazione nazionale di, che ha visto la partecipazione di delegazioni e provenienti da tutta Italia, aveva come obiettivo portare la voce difino al Parlamento Europeo. Migliaia di socipartiti dal nord al sud del nostro Paese si sono presentati davanti alla sede dell’istituzione comunitaria per chiedere all’Europa un modello di agricoltura più sostenibile. I temi che hanno mosso i soci fino a scendere in piazza in una piovosa giornata della capitale belga sono molti, tra cui ...