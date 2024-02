Coghe | Aborto | ingerenza anti-Italia della commissaria Ue

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) «Il giudizio di Dunja Mijatovic,del Consiglio d’Europa, sull’in tema di– che addirittura afferma che il nostro Paese non rispetta gli standard internazionali sui diritti umani e sulla salute pubblica – è un’politica estranea alle reali competenze del Consiglio. «Come si fa a parlare di mancanza di standard internazionali se non c’è notizia di un solonon eseguito? Quello di Strasburgo è semmai un giudizio ideologico e menzognero che lede gravemente la sovranità dell’in materia ed è un attacco alla libertà di coscienza dei medici. «Ci aspettiamo una dura risposta da parte del Governo, per il bene delle donne e dei nascituri». Così Jacopo, portavoce di Pro Vita & Famiglia (nella foto).