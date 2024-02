Codici identificativi e body cam per la polizia | Perché la destra dice di no?

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le cariche dellaal corteo degli studenti a Pisa riaprono il dibattito su come evitare situazioni simili in futuro. Gli strumenti tirati in ballo sono sempre gli stessi:cam per gli agenti, per avere riferimenti chiari su chi sta facendo cosa. In Europa già 20...