Cobolli e Arnaldi | notte magica all' ATP di Acapulco | entrambi agli ottavi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – Il tennis italiano continua a stupire in questo 2024. Dopo la vittoria di Jannik SinnerAustralian Open e al torneo di Rotterdam, sono Matteoe Flavioa stupire e a regalare nuove soddisfazioni al movimento azzurro. I due italiani hanno infatti hanno debuttato all’ATP 500 dicon due vittorie, riuscendo a ribaltare anche il pronostico che li vedeva sfavoriti. L’atleta sanremese ha sconfitto Taylor Fritz, numero 9 del ranking mentre il romano ha avuto la meglio sull’ex numero 6 del seeding Felix Auger-Aliassime. Pernon si tratta di una prima volta contro un top ten visto che aveva già sconfitto Casper Ruud (4) nel 2023 a Madrid ma contro Fritz, il classe 2001 esprime forse il suo miglior tennis nel primo set, chiudendo la partita 6-4 ma ...

