Clerici | «Voglio molto bene a Biagiarelli» Talmente bene che non è più in onda a È Sempre Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Social E') C’è qualcosa che non torna. Al settimanale Chi, Antonellaparla per la prima volta di Lorenzo, che ha detto addio a Èin seguito alla tristemente nota vicenda della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano. La conduttrice spiega che si è trattato di un addio volontario: “a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria ...