Cistite | cos' è | le cause e i rimedi naturali

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladeve essere oggetto di un consulto medico perché, se non trattata, può evolvere e dare origine ad una grave infezione, come quella dei reni (pielonefrite). Tuttavia, se non si riesce a consultare il medico entro 24 ore, ci sono alcuniper alleviare i sintomi dolorosi e rallentare l'infezione