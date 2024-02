Circeo | la Biblioteca protagonista del contest “Progetta con Wavin la sostenibilità”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024) San Felice, 27 febbraio 2024 – La nuovaCivica di San FeliceCultura del Mare non è ancora stata completata, ma ha già ricevuto un importante riconoscimento. La progettualità che regalerà nei prossimi mesi al comune noto per il Lungomare di Circe una rinnovatadiffusa per promuovere la Cultura del Mare ha infatti conquistato il 2° gradino del podio nelconlae il comfort ambientale”. Merito dell’architetto romano Luca Calselli, che con questo progetto, selezionato dopo un’attenza valutazione da una giuria composta da esperti del settore, ha superato la concorrenza di oltre 30 referenze realizzate da professionisti provenienti da ogni angolo d’Italia. L’intervento di manutenzione ...