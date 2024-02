Cinecittà World | il parco tematico laziale riapre con cinque novità

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tra ledelIncanto by No Gravity, l'inedito spettacolo ipnotico che porta in scena quadri indimenticabili della storia del cinema, da Spiderman a Frozen e da Harry Potter a Star Wars. Da sabato 2 marzoin versione integrale con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua), 6 spettacoli live al giorno,con un palinsesto spettacoli tutto nuovo, grandi eventi per immergere gli ospiti in un mondo di emozioni. IlDivertimenti del Cinema e della TV di Roma apre ufficialmente la stagione 2024 offrendo esperienze di ...