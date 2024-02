(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb – (Xinhua) – Questa mattina un roboha attraversato due ponti sul, nella provincia centrale cinese dello Hubei, rendendo la citta’ la prima a operare servizi commerciali di ride-hailing autonomo sul. Ildie’ sviluppato e gestito dalla piattaforma di guida autonoma Apollo Go di Baidu. Nel 2023, la sola zona dimostrativa di prova dei veicoli intelligenti connessi diinha registrato quasi 500 veicoli autonomi in funzione regolarmente, tra cuia guida autonoma e autobus. Durante il periodo,ha ...

Pechino, 26 feb – (Xinhua) – dopo una nevicata , la citta’ di Wuhan , nella provincia cinese dello Hubei, si e’ trasformata in un grande parco divertimenti. ... (romadailynews)

Cina: Wuhan attiva servizio di taxi senza conducente su fiume Yangtze: Nel 2023, la sola zona dimostrativa di prova dei veicoli intelligenti connessi di Wuhan in Cina ha registrato quasi 500 veicoli autonomi in funzione regolarmente, tra cui taxi a guida autonoma e ...romadailynews

Scandalo nel calcio mondiale: condanna all’ergastolo per l’ex CT: del quale fu assistente nella prima esperienza da Commissario tecnico della Cina – al 2021. E ha ricevuto soldi dal Wuhan Zall per convocare in Nazionale quattro giocatori del club. Corruzione e ...calciomercato

Cina: gente si diverte con ghiaccio, neve dopo nevicata a Wuhan: Pechino, 26 feb - (Xinhua) - Dopo una nevicata, la citta' di Wuhan, nella provincia cinese dello Hubei, si e' trasformata in un grande parco divertimenti.romadailynews