Cina | atleti si preparano a Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Glicinesi che stanno per concludere la 14ma edizione dei Giochi nazionalivogliono dare un seguito e darsi da fare alledidel. I giochi, che rappresentano il principale evento di sportdelladopo Pechino 2022, vedono la partecipazione di oltre 3.000, tra cui campioni olimpici e giovani promesse, che si contenderanno le medaglie nella regione autonoma della Mongolia Interna fino a oggi 27 febbraio. Dopo il record assoluto di nove medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo a Pechino 2022, glicinesi hanno mantenuto il loro slancio. Per moltid’e’lite, ...

Il 20 maggio si avvi Cina , ma quella data che tutti in casa Inter avevano segnato con un cerchio rosso sul calendario in realtà non sarà...

Kenya: salma del maratoneta Kiptum arrivata nel suo villaggio natale per la sepoltura (3): Nairobi, 22 feb 14:31 - (Agenzia Nova) - La morte di Kevin Kiptum non è la prima di un atleta keniota. Nell'aprile del 2022 il corpo di Damaris Muthee Mutua, vincitrice di diverse medaglie per il ...agenzianova

Lazio paracadutismo, trionfi internazionali per gli atleti biancocelesti: Ai Wind Games, ad Empuria Brava, in Spagna, è andato in scena l'esordio stagionale e primo test in vista dei Mondiali in Cina il prossimo aprile ... per la Nazionale 2 composta nella maggioranza da ...lalaziosiamonoi