Ciclismo | la bella storia del Montecarlo | tre squadre e 23 atleti

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 - Cultura, insegnamento, educazione sono tre aspetti fondamentali per l’Unione Sportivauna di quelle società che devono essere orgogliose della propria. Nata nel 1960, da 54 anni presieduta da Ferdinando Di Galante, è da sempre una base di sicuro affidamento per i giovani da avviare al. Ha avuto anche un paio dipoi diventati grandi campioni come Michele Bartoli e Marco Giovannetti. Nella stagione 2024 che si aprirà a fine marzo la società lucchese si presenta con treper complessivi 23 corridori, oltre al solito intenso programma organizzativo. La(presidente Ferdinando Di Galante, vice presidente Giuliano Domenichini, cassiere Antonio Da Valle, consiglieri ...