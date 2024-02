Chiesto l' annullamento della multa | Ferragni al contrattacco sul pandoro-gate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il capitolo delnon si chiude. Chiaraha depositato formalmente al Tar del Lazio due ricorsi amministrativi con i quali - stando a quanto si apprende - chiede l'del provvedimento con cui lo scorso dicembre l'Antitrust ha comminato alle sue società "Fenice" e "Tbs Crew" una sanzione di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del'Pink Christmas'. La notizia arriva dopo giorni di indiscrezioni sul suo conto. In particolar modo, a spiccare nei giornali e sui siti sono i titoli legati alla presunta rottura con il marito Fedez. Sebbene entrambi abbiano affermato con nettezza di parole che la loro priorità è proteggere i figli, pare proprio che la maretta tra i due si sia trasformata in una crisi nera. In rete ...