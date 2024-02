Chiara Basile Fasolo | “Il mio Sogno Italiano | una favola avverata”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non sono tante le persone che riescono ad avverare i desideri coltivati fin dall’infanzia.è una di queste. Attrice nota per la sua partecipazione a Braccialetti rossi, è ora conduttrice, autrice e regista di, ville & castelli. Una serie, arrivata alla seconda stagione e con la terza già in lavorazione, ora disponibile su Prime Video, in cui va alla scoperta di maestosi castelli e ville italiani, mostrati in tutta la loro bellezza. Ci siamo fatte raccontare qualcosa in più di questa esperienza fuori dall’ordinario. E anche di una carriera che ha ancora tanto da dire. Come in unaUn primo piano di(fonte: Cristina Caremoli Agency)...