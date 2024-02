“Chi si crede di essere?”. Cruciani stronca Zelensky sulle liste di putiniani

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così la polemica nata dopo gli scontri di Pisa: “Adesso persino le altissime cariche dello Stato sono contro i manganelli. Tutti sono contro l’uso del manganello, non si capisce bene che cazzo dovrebbe fare la polizia di fronte a degli scalmanati che vogliono rompere i cordoni e di fronte a dei signori che insultano e che vogliono semplicemente fare i cavoli loro nonostante la polizia, cioè l’ordine pubblico, abbia deciso che non si può passare. Lasciamo perdere cosa si può fare e cosa non si può fare, perché a questo punto la polizia è in pericolo dopo quello che è successo. È la polizia adin pericolo, non i ragazzi. Il problema è che tutti sono contro i manganelli, mentre andavano bene i manganelli o gli idranti a Trieste contro i Novax. Andavano bene quando c’era la Lamorgese ...