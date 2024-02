Vicky Bernardi ha fatto il proprio debutto in Coppa del Mondo in occasione della discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee ed è subito entrata in zona punti . ... (oasport)

È tempo di cambiamenti in casa Sky e si tratta di una scelta che ha generato un certo clamore sui social. Nuova squadra per seguire la Formula 1 2024, con ... (dilei)

Valsecchi, è addio a Sky: chi al suo posto nei weekend di F1: Via Masolin, chi su Sky F1 nel 2024 Ma chi sostituirà Davide Valsecchi ... i volti nuovi saranno Davide Camicioli e Vicky Piria. Già conduttore in studio di Sky Sport 24, ma anche esperto di motori, ...virgilio

Chi è Vicky Piria, la pilota che commenta la Formula Uno: Lo farà con la competenza di chi vive nel mondo dei motori da sempre ... Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria. Per la MotoGP, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al ...vanityfair

Davide Valsecchi lascia Sky: chi è Vicky Piria che lo sostituirà: Peccato! Lavorerò in alcune gare con gli inglesi di F1 TV". Dunque, per "Vals" si chiude una porta, ma si apre un portone per Vicky Piria, colei che sostituirà il monzese a Sky. Vicky Piria ...ilgiornale