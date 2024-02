Chi è Nick Cerioni | stylist delle star e direttore creativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dietro al successo non solo discografico e artistico, ma anche del look, di big della musica come i Maneskin, Laura Pausini, Achille Lauro, Tananai, Jovanotti e Orietta Berti – solo per citarne alcuni – c’è Nicolò, più noto come. È lui loche all’ultimo Festival di Sanremo ha curato l’immagine della vincitrice, Angelina Mango, e del trio Il Volo. Più che di tendenze, apiace parlare di una moda che è in grado di regalare un sogno visivo o di raccontare storie legate al cambiamento dei tempi. La chiave vincente per lui è l’iconicità: riesce a osare e a innovare lasciando il segno. I suoi look audaci e pieni di carattere e personalità restano impressi nella mente degli spettatori e molti ne sono conquistati, altri li mettono in discussione, ma di sicuro non passano inosservati e suscitano ...