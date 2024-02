Chi è Martina Lampugnani | la figlia di Sabrina Ferilli in Gloria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per quanto ciò non faccia piacere a, personaggio interpretato danell’omonima fiction Rai, c’è sempre un gran ricambio di giovani attrici nel panorama italiano. Una di queste è, giunta su questo set non come un’interprete alle prime armi. Ecco cosa c’è da sapere su di lei, la sua carriera e il personaggio di Emma. Chi èNata a Milano nel 2001,ha subito iniziato a studiare recitazione e filmografia presso YDActors dopo la scuola. Il suo percorso formativo non è però terminato qui, anzi. Si è infatti iscritta a un Master di recitazione cinematografica presso l’Accademia09 di Milano. Da qui in poi spazio a numerosi corsi di teatro, che l’hanno preparata al ...