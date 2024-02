Chi è Ella Travolta | modella star della Fashion Week

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Se avete seguito il Festival di Sanremo 2024, avrete sicuramente sentito parlare del caso John, con la gag de ‘Il ballo del qua qua’ ideata da Fiorello che ha messo in imbarazzo l’attore, non troppo convinto del siparietto fuori dal Teatro Ariston. Non sono mancate, ovviamente, le polemiche, nei giorni a seguire. Invece, ncittà di Milano, a far parlare di sé e attirare l’attenzione degli agli addetti ai lavori è stata sicuramente, figlia del celebre attore. Chi èCome già anticipato,è la figlia di Johned è stata tra le protagoniste dmilanese. La modè stata ospite ...