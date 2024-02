Chi è Alessandra Todde | la nuova presidente della Sardegna

Alessandra Todde vince in Sardegna, chi è l’imprenditrice e manager grillina: scoperta da Di Maio (poi scaricato) e l'investitura di Conte: E chi la conosce bene assicura che non è un caso: «Alessandra Una cittadina del mondo con radici (e cuore) ostentatamente sardo». Eccola Alessandra Todde, nuova presidente della Sardegna, prima donna ...leggo

Regionali, Todde esulta: 'Sono la prima presidente donna della Sardegna': E' una giornata indimenticabile", afferma il leader dei 5 stelle seguito dal commento entusiasta della segretaria dem: "cambia il vento, c'era chi non scommetteva neanche che arrivassimo fino a qui". ...ansa

Alessandra Mussolini: «Aggredita e insultata a Strasburgo, sono sconvolta»: Alessandra Mussolini aggredita in pieno centro a Strasburgo ... La parlamentare non sporgerà però denuncia. "E contro chi Ora me ne vado in albergo e la chiudo qui. Ma sono avvilita, sono molto ...ilmessaggero