Chi è Akinsanmiro | il giovane debuttante dell’Inter che vedremo sempre più spesso

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ebenezersembra proprio essere un predestinato. E l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi deve averlo capito, perché l’ha spedito in campo a sorpresa nella partita in trasferta contro il Lecce al posto di Davide Frattesi. Dopo Martin Satriano, Mattia Zanotti e Valentin Carboni, è toccato ad Ebenezerscrivere il proprio nome nella lista dei giovani interisti che mister Simone Inzaghi ha fatto esordire in Serie A., in cuor suo, ci sperava. Quella per la trasferta in Salento era la sua sesta convocazione in prima squadra e quando inizi a respirare l’aria dello spogliatoio dei grandi è impossibile non sognare. Un percorso che parte da lontano Nato in Nigeria il 25 novembre del 2004, Ebenezer inizia a tirare seriamente i primi calci ad un pallone nel Remo Stars Football Club, una squadra di Ikennen città ...