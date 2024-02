Chelsea | Pochettino | “La proprietà mi sostiene ma il mio futuro non dipende da me”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Dopo la finale di domenica ho incontrato Behdad e abbiamo parlato della partita e del trofeo che potevamo vincere, perché abbiamo giocato molto bene durante i 90 minuti. Abbiamo creato varie occasioni, non siamo stati abbastanza cinici. Behdad ha mostrato il suo sostegno e dopo la partita anche Todd mi ha inviato un bel messaggio”. Mauricio, allenatore del, risponde così ai giornalisti che gli chiedono delucidazioni sul suo. Alla domanda se gli verrà dato il tempo per cambiare le sorti delha risposto: “Nonda me. Ho un ottimo rapporto con la, con il ds e sta a loro fidarsi o meno. Non è una decisione che spetta all’allenatore”. Dopo la sconfitta in finale di Carabao Cup, e con il...