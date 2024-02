Chelsea | Pochettino | «Ecco gli aggiornamenti sull’infortunio di Nkunku»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mauricio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa fornendodiMauricio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa fornendodi. PAROLE – «Dobbiamo valutarlo (, ndr.) ogni giorno. Al momento potrebbe essere fuori forse tre o quattro settimane. Non speriamo di più. Abbiamo scoperto dopo la finale che aveva subito un infortunio. È difficile per lui. Quando è arrivato nel pre-campionato, volava in campo e si allenava in America. Abbiamo in testa il potenziale migliorche tutti conoscono dalla Bundesliga, ma non può essere subito quel giocatore».

