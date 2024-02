Che senso ha morire per Truzzu?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’inattesa debacle in Sardegna di Paolorestituisce dei segnali importanti che Giorgia Meloni non può e non deve ignorare. Primo: come già accaduto nel recente passato il centrodestra si è dimostrato incapace di scegliere un candidato all’altezza del peso elettorale della coalizione. E in questo, la risposta fornita dai cagliaritani è stata emblematica: 53% dei consensi espressi in favore del centrosinistra contro il 35% del centrodestra. Così come appare inequivocabile l’errore di valutazione commesso da Meloni: se punti tutto sul sindaco di Cagliari e proprio nel capoluogo sardo incassi una sonora batosta elettorale, allora c’è un serio problema legato alla scelta dei candidati. Non solo. C’è un altro dato che certifica la debolezza del candidato governatore del centrodestra: il voto disgiunto. La neo governatrice di centrosinistra ha ...