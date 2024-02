Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef delle passate edizioni

(Di martedì 27 febbraio 2024) In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di13, ecco cosa fanno oggi gli altri chef che, negli anni passati, sono stati incoronati all'interno dello show culinario

Mentre la politica dibatte nelle Aule e vara misure di dubbia utilità, i lavoratori continuano a cadere come mosche. Se, infatti, la nuova bozza del Pnrr ... (affaritaliani)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Gooooooooooooooooool, Cambiaghi , in contropiede finalmente le azzurre danno un segno, Italia-Inghilterra ... (oasport)

Waterfont, ok all'acquisto del Comune all'arena sportiva del Palasport: Disattese le richieste di Ascom e Pd, che volevano che il Comune comprasse l'intero palasport con il fine di evitarne la trasformazione nell'ennesimo centro commerciale. In cosa consiste il progetto L ...genovatoday

Inter, scelto l’erede di Inzaghi in panchina: torna il grande ex: Dal Liverpool, passando per il Barcellona e il Bayern Monaco: a fine stagione saranno diversi i top club a dover cambiare guida tecnica. Oltre a queste tre grandi società che hanno già annunciato le ...calciomercato

Tassi di interesse verso il calo, corsa a prestiti e mutui (anche con la surroga) che stanno scendendo. La guida: Si sta per avvicinare la stagione del taglio dei tassi di interesse. Che sia fine primavera o inizio estate, a meno di nuovi shock inflattivi improvvisi, Fed e Bce ridurranno il costo del denaro e ...ilmessaggero