“Che figura di m***” Grande Fratello | Anita rovinata dal pubblico dopo Beatrice in finale Sono guai

(Di martedì 27 febbraio 2024)Luzzi, col 60% delle preferenze, è la prima finalista del2023. il responso è arrivato durante la trentanovesima puntata in diretta, quella andata in onda lunedì 27 febbraio. L’attrice ha vinto al televoto contro Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin e ha avuto l’opportunità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa senza preoccuparsi di venire eliminata. Prima del verdetto i concorrenti al televotostati richiamati in studio eha voluto ringraziare Alfonso Signorini: “Se non ci fossi stato tu, Alfonso! Sei il primo che ringrazio, e sinceramente, per la tua compassione”. Poi ha ringraziato chiunque l’abbia votata “con affetto e costanza in questi mesi. Credo che abbiano visto una coerenza, una lealtà nei valori. Spero di essere all’altezza della ...