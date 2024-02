Cgil in piazza il 9 marzo | stop guerra

(Di martedì 27 febbraio 2024) 18.50 Lascenderà insabato 9a Roma "per il cessate il fuoco, impedire il genocidio,garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza,liberare gli ostaggi e i prigionieri, la fine dell'occupazione, il ririconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu e l' organizzazione di una conferenza internazionale per pace e giustizia in Medio Oriente". Così l'Assemblea:"Una mobilitazione in difesa del diritto di manifestazione e di sciopero".

Caserta . Anche a Caserta , come in tutta Italia, si è tenuto il presidio di Cgil e Uil al grido di “Basta morti sul lavoro“, dopo quanto avvenuto a Firenze al ... (casertanotizie)

Cgil, 'il 9 marzo in piazza a Roma per il cessate il fuoco': La Cgil scenderà in piazza sabato 9 marzo a Roma "per il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e prigionieri, la fine ...ansa

Rinviato per maltempo il presidio per la pace in piazza Mameli a Savona: è rinviato a martedì 5 marzo sempre in piazza Mameli. Il comitato "Tavolo della Pace - Savona" è composto da Cgil Savona, Anpi Provinciale Savona, Aned Savona Imperia, Arci Savona, Libera, Sunia SV, ...savonanews

Dimensionamento scuole, Flc Cgil-Cgil Roma Lazio il 28 in piazza: La Flc Cgil e la Cgil di Roma e del Lazio si mobilitano contro il fenomeno del dimensionamento scolastico nella Regione. (ANSA) ...ansa