Cervo Zombie | la malattia misteriosa che fa paura Può trasmettersi all’uomo?

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 febbraio 2024 – L’inquietante nome “del”, ben descrive il comportamento dei quadrupedi che ne sono affetti: un graduale degenerazione delle cellule cerebrali che rallenta i processi cognitivi e motori degli animali colpiti, fino ad annientarli. L’esperto L’acronimo scientifico, Cwd, è ben più anonimo, mentre in parterisulta l’origine, non del tutto compresa dai ricercatori. Quanto alla possibilità di trasmissione dellaagli esseri umani, “non ci sono prove che suggeriscano una potenziale zoonosi". Lo sostiene Fabio Moda, ricercatore dell'Irccs Istituto neurologico Besta di Milano, unico ospedale italiano ad occuparsi di questa patologia con l'Istituto veterinario norvegese (Oslo) e con la University of Life Sciences. Trasmissione ...

