Cellulari che piovono alla Scala e altre cafonate. I manganelli servono qui

(Di martedì 27 febbraio 2024) Prima o poi, doveva succedere. E infatti, con la tipica ineluttabilità del fato in una tragedia greca, anzi turca visto che si dava “Il ratto dal serraglio”, è successo. Domenica sera, prima dell’opera di Mozart, seratona archeolirica trattandosi della produzione di Strehler risalente al 1969 per la gioia di prefiche e vedovi in estasi, secondo atto. Da un palco di destra, e pure piuttosto alto, terzo o quarto ordine, precipita in platea un telefonino, non si sa bene se spento o acceso (nel caso, un’aggravante del reato), che colpisce sulla guancia uno spettatore seduto in prima fila. Costui è risultato contuso ma non ferito, e soprattutto molto irritato: si è sentito infatti alto e forte il suo “Ti denuncio!”. Il proiettile avrebbe potuto cadere in buca, e sarebbe stato più grave perché avrebbe compromesso l’esecuzione. In ogni caso: ...