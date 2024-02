(Di martedì 27 febbraio 2024) Per un appuntamento della Milano Fashion Week,ha sfoggiato un'originale acconciatura: le trecce coi fiocchi sono ildel

Per il secondo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez ha scelto un nude look estremamente sensuale.Continua a leggere (fanpage)

Bebè in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La splendida influencer sui social mostra un pancino sospetto e fa sognare i fan. Sempre più amata e ... (cityrumors)

Cecilia Rodriguez lancia il trend capelli per la primavera 2024: la treccia doppia con i fiocchetti: La Fashion Week milanese ha visto in prima fila Cecilia Rodriguez, impegnatissima tra sfilate ed eventi. La showgirl è una presenza fissa dell'evento più glamour di tutti: da fashion addicted non si ...fanpage

Le scarpe con tacco e fiocco prezioso di Cecilia Rodriguez per la Primavera 2024: Le scarpe, si sa, sono l’accessorio capace di valorizzare ogni ensemble. Tra queste, non possiamo di certo escludere le décolleté gioiello con tacco alto e design a punta, amate (e indossate) da tante ...elle

Il segreto di bellezza di Cecilia Rodriguez: Lasciare in posa la sheet mask sul viso ben deterso e ripetere questo rituale (almeno) una volta a settimana è un'ottima strategia per implementare il fattore idratazione della normale skincare, ...elle