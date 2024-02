Cavi web subacquei sabotati | sospetti sull’Iran in aiuto agli Houthi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) I ribellilo avevano annunciato mesi fa, come già avevamo riportato su Panorama, ma ora pare proprio che abbiano agito, probabilmente non da soli. Almeno 15sottomarini per la distribuzione dei segnali web che attraversano lo stretto di Bab al-Mandeb, all’estremità meridionale del Mar Rosso, sarebbero stati danneggiati tra domenica e lunedì scorsi. Lo specchio d’acqua in questione è largo soltanto 26 km in alcuni punti, il fondale è relativamente basso e lo Yemen si affaccia sulla sponda settentrionale dello stretto. Le prime segnalazioni sono emerse ieri mattina, con la notizia riportata dalla testata israeliana Globes che ha affermato che quattro(chiamati EIG, AAE-1, Seacom e TGN-EA) avevano subito danni. Secondo quanto riferito, la società Seacom che li gestisce ha confermato il danno a un cavo che opera su un ...