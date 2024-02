Cattani | “Tra Sassuolo e Napoli arriva peggio il Sassuolo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Francesco, ex allenatore di Raspadori all’Under 15 del, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Nel corso di Punto Nuovo Sport l’allenatore ha parlato di Jack Raspadori e del suo rapporto con Calzona e delle condizioni di. Di seguito quanto ha dichiarato.su Raspadori e Calzona “Le idee di calcio di Calzona possono essere più utili a Giacomo e al suo modo di giocare. Hanno lavorato insieme la scorsa estate e c’è stato un feeling maggiore, rispetto a Garcia e soprattutto Mazzarri. Affrontare ilda avversario per lui, ora, sarà una grandissima emozione e non sarà facile. Ha una grande riconoscenza verso i neroverdi e mi aspetto di vederlo in campo da protagonista, anche se da ...