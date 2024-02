Catania | arrestato 21enne per tentato furto aggravato e denunciato per porto d’armi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati inviato presso l’edificio dell’archivio del Genio Civile di, nella zona industriale, dove gli operatori di un istituto di vigilanza avevano notato una persona armeggiare all’interno. Giunti sul posto, dopo aver scavalcato il muro di cinta della struttura, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga inoltrandosi nelle campagne limitrofe. Poco dopo il giovane è stato raggiunto e bloccato, all’interno di un canale di scolo delle acque piovane, dai poliziotti di un’altra volante giunta nel frattempo in ausilio. Identificato, è risultato essere un pregiudicatocatanese, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Da un’immediata verifica dei ...

Un 43enne è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata durante una festa di compleanno a Mascalucia, in provincia di Catania . I carabinieri della ... (ilfattoquotidiano)

A Catania un uomo è stato fermato per tentata rapina aggravata: è accusato di aver colpito un Anziano con una pietra e di averlo preso a calci e pugni (notizie.virgilio)

Evasi 30 milioni Iva, figlio del boss arrestato in aeroporto: Tra gli arrestati nell'inchiesta 'Ultimo brindisi' della Procura ... Luise e Gery Ferrara e si basa su indagini del primo Gruppo della Guardia di finanza di Catania . Filippo Intelisano era stato ...ansa

Arsenale rinvenuto sottoterra in un terreno, arrestato un 72enne a Paternò: Un arsenale è stato rinvenuto a Paternò, in un terreno di proprietà di un pregiudicato di 72 anni, allevatore, il ...98zero

Scoperto arsenale di armi da guerra nel Catanese: era nascosto sotto il terreno: La perquisizione ha richiesto l’intervento anche di mezzi meccanici per rimuovere ostacoli fissi: le armi si trovavano in un fusto in plastica nascosto sottoterra.catania.liveuniversity