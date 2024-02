Casertana | tre punti in cassaforte e sesto posto consolidato Cangelosi | “Percorso importante”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Lavince, ma quanta paura. Passata in vantaggio con Tavernelli allo scadere della prima parte della gara, si è vesta raggiungere dal pareggio di Petrucci all’87simo. Ma a risolvere la pratica ci ha pensato come al solito in piena zona Cesarini Pietro Rovaglia, entrato in campo al 65’ che ha messo in rete un’azione a percussione in piena area di un altro neoentrato, Umberto Galletta. Insomma due sostituzioni azzeccate da misterche hanno dato una grande mano a superare lo scoglio Brindisi. Inutile sottolineare l’entusiasmo palpabile a fine gara: eravincere non solo per la posta in palio ma anche per consolidare l’autostima nell’ambiente apparso leggermente frustrato all’indomani della sconfitta di Avellino. “Partiamo dal presupche dovevamo chiudere prima la ...