Caserta | Forza Italia | “O FdI cambia delegazione o non ci saranno più interpartitici in provincia Caserta”

(Di martedì 27 febbraio 2024). “O Fratelli d’lao non cipiùindinon si siederà mai più allo stesso tavolo dove c è il peggio del trasformismo delladi”. È quanto afferma in una nota il coordinamento regionale diin Campania. “Potremo tornare a parlare con Fratelli d’solo se Massimo Grimaldi, eletto cone passato a Fratelli d’senza avere un voto, si dimette da consigliere regionale”, conclude la nota. “Nessuna ...

Truffe a Caserta, 85enne smaschera falso corriere e lo fa arrestare: Ha provato a truffare due anziane nella stessa giornata, ma la seconda volta è finito in manette. A Caserta i carabinieri hanno bloccato un 19enne di Napoli, grazie alla seconda vittima, una donna di ...ilmattino

Caserta. Centrodestra, Interpartitico Provinciale: ‘giocare di squadra per raggiungere risultati proficui’: Per Forza Italia il Presidente Provinciale Dott ... di cominciare a pianificare un percorso comune ed organico del Centrodestra in Provincia di Caserta, che possa replicare gli ottimi risultati che la ...teleradio-news

Caserta, cittadinanza onoraria per il genio di Vanvitelli: Caserta continua a farsi bella in onore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Comune ha, infatti, chiamato in aiuto le aziende che hanno “in adozione” piazza Carlo ...ilmattino