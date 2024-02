Caserta | Ente Provincia | via libera a partecipazioni societarie

(Di martedì 27 febbraio 2024). Il Consigliole, riunitosi oggi in seconda convocazione, ha approvato una serie di provvedimenti. Dopo le comunicazioni del presidGiorgio Magliocca sul decreto con il quale ha assegnato le deleghe ai consiglieri di maggioranza, si è proceduto alla consueta approvazione dei verbali delle sedute precedenti. L’assise ha poi votato il punto relativo alla Revisione ordinaria delle: la dezione ha confermato lein Terra di Lavoro spa (in house 100%), Gisec spa (100%, in attesa di subentro dell’EdA), Innovazione e Sviluppo Integrato delladiScpa (partecipata al 54,6%). Approvata anche una variazione al bilancio di previsione annuale 2023 e al bilancio ...

Caserta si blinda per l’arrivo del PresidEnte. Strade chiuse e divieti ovunque: Caserta. Il presidEnte della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà giovedì 29 febbraio a Caserta. Una tappa che lo porterà alla Reggia, per partecipare all’inaugurazione dell’ala ovest del Palazzo Reale ...casertace

Caserta. Donna 85enne smaschera falso corriere. Arrestato truffatore: E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Caserta, quando il sedicEnte corriere, che si era preannunciato con una telefonata nella quale comunicava falsamEnte di dover consegnare un pacco ordinato ...ilmetropolitano

Caserta, è caos sosta: nasce un comitato «Convenzione per i ticket»: Non è destinato a chiudersi in tempi brevi il dibattito cittadino sulla sosta e la mobilità con gli esercenti di via Caduti sul Lavoro e delle altre aree della zona B intenzionati ...ilmattino