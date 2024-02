Caserta conferisce la cittadinanza alla memoria di Luigi Vanvitelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Comunale diha approvato una delibera chelabenemerita, in segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti del geniale architetto costruttore della Reggia. La delibera spiega che il riconoscimento è destinato “al progettista eccelso della Reggiana e dell’Acquedotto Carolino, per la straordinaria statura di uomo, di architetto e di ingegnere che ha reso la nostra terra celebrata in tutto il mondo, quale segno di imperitura e devota gratitudine della città di”. Dopo l’approvazione in Giunta del provvedimento, in una fase successiva sarà consegnata simbolicamente una pergamena che attesti l’iscrizione tra la popolazione ...