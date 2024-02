Carnevali in visita a Campagnola | “Sostenere le famiglie e garantire servizi adeguati”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bergamo. Continua il tour di Elena, candidata sindaco del centrosinistra per le amministrative di Bergamo. Ancora una volta in mezzo alla gente, ancora una volta dedita all’ascolto dei bisogni e delle esigenze dei cittadini, guidata da Marco Brembilla, assessore ai Lavori Pubblici. “Oggi (martedì 27 febbraio) hoto il quartiere di, uno dei quartieri storici della nostra Bergamo e che conserva ancora le bellezze del passato, come il podere della contessa Astori, sul quale oggi sorge la splendida sede degli Alpini.è un quartiere in evoluzione, che sta conoscendo un invecchiamento della popolazione. La capacità di attrarre nuove, in particolare giovani, dev’essere al centro dell’agenda per il miglioramento del quartiere, accompagnando questi interventi con ...