Carmine Recano | chi è la moglie | hanno due figli il nome della bimba è particolare

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Diventato famoso grazie alla serie tv di Rai 2 Mare Fuori,è uno degli attori italiani più apprezzati del momento. Molto si sasua carriera: l’attraente napoletano ha recitato in fiction di successo come Capri, Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, solo per citarne alcuni. Poco e niente si sasua vita privata:è, infatti, una persona molto riservata. Qualcosa però si conosce: l’attore è sposato da anni ed è anche papà. Ecco chi è sua. Leggi anche: “Mare Fuori” a Sanremo 2024, ecco gli attori sul palco (e quella in gara), chi è la: insiemedue(il...