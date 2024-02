Cariche di Stato a Pisa Nel silenzio di Meloni arriva la Procura

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Giorgiamuta. Ladiintanto nel pomeriggio di ieri ha aperto un’inchiesta per appurare chi ha preso le decisioni e chi ha dato l’ordine di caricare. Da venerdì, quando i poliziotti hanno manganellato degli studenti inermi adurante una manifestazione che chiedeva la pace in Palestina, la presidente del Consiglio non ha trovato un minuto per dire la sua. Hanno parlato i ministri del suo governo, i maggiorenti del suo partito, i parlamentari della sua maggioranza e il Quirinale ha scritto una nota ufficiale.muta. L’unica conversazione di cui si ha traccia è un colloquio privato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui il capo delloha invitato ad abbassare i toni per preservare la coesione sociale. In quel caso ...