Cardona si allontana dalle “major” | Rinnovato il contratto con la GCW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mattè uno dei nomi piu’ “hot” nel panorama indipendente. Dopo una lunga carriera in WWE sotto il nome di Zack Ryder, l’atleta statunitense si è rimesso in gioco in alcune delle migiori federazioni indy come la NWA anche se il meglio di se lo ha ottenuto in GCW con incontri e vittorie memorabili. Con la stessa era in scadenza die si pensava ad un passaggio in AEW o addirittura un ritorno in quel di Stamford seguendo le orme della compagna ma tutto cio’ non accadrà, quantomeno nel breve termine. L’ufficialità I have re-signed with @GCWrestling .— Matt(@TheMatt) February 27, 2024