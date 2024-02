(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Chiediamo al Ministrodi fare chiarezza sui motivi e le modalità con le quali Regione Lazio intende sostituire i gestori della protetta "di" di Roma, che da anni si occupa di donne detenute con figli da 0 a 6 anni. Da 7 anni infatti gli attuali gestori hanno accumulato esperienza sino a rendere ladiun'eccellenza, studiata a livello internazionale, che ha ricevuto la visita anche di papa Francesco e del Presidente Mattarella". Così i capigruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nelle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera, Devis Dori e Filiberto Zaratti, in unaal ministro. "Non se ne comprendono i motivi, salvo che lo scopo sia quello di penalizzare un sistema che funziona ...

Carceri: AVS, 'perché Rocca cambia gestione Casa Leda Interrogazione a Nordio': Chiediamo al Ministro di potenziare il sistema delle case protette. Non vorremmo infatti che lo scopo sia quello di chiudere questo tipo di esperienza e ricondurre le donne e i loro figli negli Icam o ...affaritaliani

