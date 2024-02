Carate | respinto il patteggiamento ai lavori di pubblica utilità per lo stalker dei servizi sociali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024)Brianza (Monza e Brianza), 27 febbraio 2024 – Nienteconvertito indiper la condanna di maltrattamenti in famiglia, che hanno spinto il Tribunale dei Minorenni a disporre l’allontanamento da casa della compagna e dei loro 4 figli minori. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Monza, dopo la nuova accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia 18enne avuta da una precedente relazione, per il 37enne diBrianza già condannato a 2 anni per avere perseguitato 4 impiegate deidel Comune dell’Area Minori e Famiglie e poi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché durante una perquisizione a casa sua ha tentato di ostacolare l’accesso dei militari e poi di aggredirli. ...